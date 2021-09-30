Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону снесут аварийные дома, расположенные в историческом центре города. На эти цели выделено 12 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы Ветхого Жилья

Исполнителя контракта ищет управление жилищно-коммунального хозяйства Кировского района. Подрядчикам предстоит снести шесть построек по улицам Социалистическая, Красноармейская, Восточная, Города Волос, а также по переулку Университетскому и проспекту Соколова.

ИА REGNUM напоминает, весной 2021 года стало известно, что Новошахтинск получит почти 33 млн рублей на снос 26 многоквартирных домов, находящихся в аварийном состоянии. Муниципалитет должен добавить ещё 3,4 млн рублей. Ликвидировать объекты необходимо до конца 2021 года.