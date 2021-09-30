Тирасполь, 30 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) подал документы на регистрацию Николай Малышев. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

Сообщается, что новый кандидат проживает в Тирасполе. Он передал подписные листы и другие необходимые документы. В ЦИК их обязаны проверить в течение десяти дней и принять решение, регистрировать кандидата или нет.

Это уже третий кандидат на пост президента ПМР. Ранее о желании принять участие в выборах заявили самовыдвиженец — Дирун Анатолий и действующий глава республики Вадим Красносельский.

Напомним, выборы президента Приднестровья назначены на 12 декабря. Ранее депутат Верховного совета республики Андрей Сафонов заявил, что оппозиционные партии якобы будут стараться добиться не победы из кандидата, а срыва выборов.