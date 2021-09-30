Екатеринбург, 30 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге будут судить женщину 1960 года рождения, обвиняемую в незаконном лишении беременной девушки-риелтора свободы и в самоуправстве. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Инцидент произошёл в марте 2021 года. Гражданка продавала квартиру и риелтор её посетила вместе с потенциальным покупателем. Спустя два дня пенсионерка обнаружила пропажу джинсовых брюк. Она решила, что их похитили недавние визитёры, заманила женщину в квартиру и, угрожая ножом, стала требовать возврата одежды. Также по телефону она позвонила и приходившему вместе с ней мужчине. Сейчас нападавшей грозит до пяти лет колонии.

Старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга отмечает, что вырваться из запертой квартиры риелтор смогла после того, как туда прибыли её муж и сын фигурантки. А начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых отметил, что обвиняемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за угрозу убийством.