Пекин, , 11:32 — REGNUM Правительство Китая отправит в Малайзию 500 тысяч доз вакцины Sinovac для борьбы с COVID-19, сообщает Antara.

Вакцина от коронавируса Sinovac Biotech Governo do Estado de São Paulo

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Министр иностранных дел Малайзии провел телефонный разговор с государственным советником и министром иностранных дел КНР. Стороны выразили желание улучшать двусторонние отношения.

Ранее Малайзия пожертвовала миллион долларов наличными, 18 млн защитных перчаток и 15 тонн продуктов Китаю во время вспышки COVID-19 в Ухани.

Правительства двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки и доступности вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по борьбе со стихийными бедствиями в провинции Западная Суматра в Индонезии эвакуировало сотни жителей из-за наводнения.

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