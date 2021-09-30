Москва, 30 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В России планируется увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) до 140 млн тонн к 2035 году. Об этом 30 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

Kremlin.ru Владимир Путин

Президент отметил, что переход к низкоуглеродной экономике без газа практически невозможен и нереалистичен.

«Мы продолжаем работу по диверсификации поставок природного газа, в том числе и СПГ. Рассчитываем к 2035 году увеличить его производство, я эту цифру назову, и не то чтобы надеюсь, уверен, что она будет реально достигнута — 140 млн тонн в год», — сказал Путин.