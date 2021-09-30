Сеул, , 11:30 — REGNUM Представители правящей и оппозиционной партий Южной Кореи по-разному отреагировали на обещание северокорейского лидера Ким Чен Ына восстановить межкорейские линии связи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, правящая Демократическая партия «Тобуро» приветствовала обещание главы КНДР, назвав его хорошим знаком.

Лидер парламентской фракции правящей партии Юн Хо Чжун также назвал данное обещание ступенькой к миру и совместному процветанию. Он пообещал своевременно подготовиться к межкорейским переговорам по линии Красного Креста и ратификации Пханмунчжомской декларации.

Между тем, главная оппозиционная партия Сила народа, напротив, подвергла критике обещание северокорейского лидера, заявив, что Пхеньян не должен «дурачить» Сеул. Представители партии также напомнили о том¸ насколько бессмысленным был межкорейский саммит 2018 года, а также призвали администрацию действующего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина «взглянуть в лицо реальности».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе сессии Верховного народного собрания Ким Чен Ын заявил о готовности Северной Кореи возобновить работу линии связи с Южной Кореей в начале октября.

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