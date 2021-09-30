Сеул, 30 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Представители правящей и оппозиционной партий Южной Кореи по-разному отреагировали на обещание северокорейского лидера Ким Чен Ына восстановить межкорейские линии связи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По данным источников, правящая Демократическая партия «Тобуро» приветствовала обещание главы КНДР, назвав его хорошим знаком.

Лидер парламентской фракции правящей партии Юн Хо Чжун также назвал данное обещание ступенькой к миру и совместному процветанию. Он пообещал своевременно подготовиться к межкорейским переговорам по линии Красного Креста и ратификации Пханмунчжомской декларации.

Между тем, главная оппозиционная партия Сила народа, напротив, подвергла критике обещание северокорейского лидера, заявив, что Пхеньян не должен «дурачить» Сеул. Представители партии также напомнили о том¸ насколько бессмысленным был межкорейский саммит 2018 года, а также призвали администрацию действующего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина «взглянуть в лицо реальности».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе сессии Верховного народного собрания Ким Чен Ын заявил о готовности Северной Кореи возобновить работу линии связи с Южной Кореей в начале октября.

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