Псков, 30 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В ходе первой сессии Псковского областного Собрания депутатов VII созыва 30 сентября избраны председатель Собрания и представитель от законодательной власти Псковской области в Совете Федерации Федерального собрания РФ. На пост спикера переизбран единоросс Александр Котов, сенатором от Псковского областного Собрания на новый срок полномочий утвержден секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Турчак

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Александр Котов («Единая Россия») был единственным кандидатом в спикеры и получил 20 голосов «за», четыре голоса «против». В голосовании участвовали 24 депутата из 26 избранных парламентариев. Переизбранный спикер, занявший этот пост уже в третий раз, пообещал создать возможности для эффективной и конструктивной работы депутатов от всех фракций на благо жителей Псковской области.

За наделение Андрея Турчака полномочиями сенатора на новый срок проголосовали 22 депутата, против — всего два депутата.

При открытии сессии, выступая перед депутатами, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил парламентариев с началом работы нового созыва областного Собрания депутатов, сообщает Официальный канал Псковской области.

«Я призываю вас помнить, что наша главная задача — благополучие Псковской области и благополучие жителей. Чтобы нам успешно эту задачу решать, нам нужно всем объединить усилия», — отметил Михаил Ведерников.

Также Ведерников просил поддержать кандидатуру бывшего губернатора Андрея Турчака в качестве представителя Собрания в Совете Федерации. «Он сделал очень много. Сейчас не теряет связи с регионом и помогает нам в решении порой очень сложных вопросов», — сказал глава региона, слова которого приводят «Псковские новости».

Как уже сказано, депутаты прислушались к губернатору и почти единогласно продлили полномочия Турчака в Совфеде.

Также депутаты утвердили структуру Псковского областного Собрания, избрали вице-спикера и глав рабочих органов парламента.

Напомним, в Псковском областном Собрании VII созыва — 26 депутатов. 19 мест — у «Единой России», три депутата — у КПРФ. По одному депутату имеют в областном парламенте ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Яблоко».