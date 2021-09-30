Москва, 30 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Сотрудники, переведенные на удалённый режим работы из-за пандемии коронавируса, сегодня есть в каждой четвертой российской компании (24%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Максим Додонов ИА Красная Весна Удаленная работа

В декабре 2020 года дистанционно работали сотрудники в каждой второй компании (51%), в мае 2020 года — в 59% организаций.

Чаще всего на «удаленку» переводят IT-специалистов (24% компаний), бухгалтеров (21%) и менеджеров по продажам (18%). Весь офисный персонал перевели на дистанционную работу 11% компаний, кадровую службу — 10%, снабженцев — 8%,. инженеров и логистов — 7%

Опрос проведен 17—28 сентября 2021 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 162 населенных пунктах во все округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, удалённая работа дома стоит того, чтобы согласиться на меньшую зарплату, полагают 33% работающих жителей России.

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