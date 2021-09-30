Майкоп, 30 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В исправительной колонии №2 Адыгеи выявлен факт попытки создания экстремистской ячейки. Под подозрение в совершении этого преступления попал осужденный, отбывающий наказание за убийство. После установления фактов публичных призывов к насилию по отношению к сотрудникам колонии против осужденного возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Антон Самарский Колония

«Гражданин России, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 в Адыгее за убийство, решил заняться созданием религиозно-экстремистской ячейки. Он публично призывал членов мусульманской общины ИК-2 к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСИН», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках возбужденного уголовного дела о публичных призывах к ведению экстремистской деятельности устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, выявляются иные эпизоды. Осужденному грозит увеличение срока наказания.