Владивосток, 30 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В арбитраж Приморского края поступил банкротный иск от Центробанка России, ответчиком по которому выступает кредитный потребительский кооператив «Оберегъ». Претензии регулятора оставлены без движения до 21 октября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Иск от ЦБ РФ в лице Дальневосточного главного управления поступил в суд 24 сентября 2021 года. Тогда же были заявлены претензии на сумму 500 тыс. рублей. Судья Борисов обязал истца предоставить до 21 октября «доказательства наличия у должника имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве».

Также к спору присоединилась Валентина Федина, заявившая долг в размере 955 019,77 рубля. Это заявление оставлено без движения до 26 октября 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, кооператив был создан в декабре 2005 года. Председатель — Татьяна Васенкова, учредители не указаны.