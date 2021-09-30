Гонолулу, США, 30 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Вулкан Килауэа, находящийся на острове Гавайи в одноименном штате США, начал извержение. Об этом сообщает Геологическая служба США.

J.D. Griggs Лавовые выбросы вулкана Килауэа

«Извержение вулкана Килауэа в самом разгаре. То, что было остывшим озером лавы, теперь стало новым трещинным извержением!», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что извержение происходит в кратере Халемаумау. Остров Гавайи входит в архипелаг Гавайские острова, почти всех из которых образуют штат США.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что поток лавы, достигший Атлантического океана на испанском острове Пальма вечером 28 сентября, начал формировать лавовую дельту, которая «постепенно уходит в море».