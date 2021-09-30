Волгоград, 30 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Четыре автомобиля столкнулись на 753 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Волгоградской области. Две машины загорелись, на месте погибли два человека, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, в 20:40 водитель грузовика MAN с полуприцепом при завершении обгона совершил боковое касательное столкновение со встречным ВАЗ-2114 под управлением 75-летнего жителя Республики Калмыкии. От удара легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «ГАЗелью». В этот фургон сзади въехала ещё одна «ГАЗель».

В результате ДТП загорелись ВАЗ и «ГАЗель». На месте погибли водитель легкового автомобиля и его 68-летняя пассажирка.