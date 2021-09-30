Ульяново, Калужская область, 30 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Калужской области отдел культуры Ульяновского района выиграл президентский грант на развитие проекта «По тропе Тургенева: в гости к Хорю и Калинычу». Грант поможет запустить в муниципалитете событийный и познавательный экотуризм, а в перспективе сделает тургеневские места не только узнаваемыми, но и вдохновляющими творческих современников. Об этом 30 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного правительства в социальной сети.

Илья Репин. Портрет писателя Ивана Сергеевича Тургенева. 1874

«Конкурс президентских грантов — замечательная возможность даже для небольших населённых пунктов заявить о себе, получить шанс реализовать самые смелые задумки. Именно ульяновская земля вдохновила Тургенева на написание рассказов, которые прославили его на весь мир. У этих мест удивительная аура. Возможно, в будущем они станут точкой притяжения для творческих людей и площадкой для новых интересных проектов в области литературы, театра и других креативных инициатив», — отметил заведующий отделом культуры администрации Ульяновского района Владимир Хрусталёв.

Восемь проектов из Калужской области стали победителями конкурса Фонда культурных инициатив. Среди них — фестивали, музыкально-драматический спектакль, образовательный кинопроект, интерактивный путеводитель. В общей сложности они получат в виде грантов более 10 миллионов рублей.