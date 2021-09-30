30 сентября 2021 | Время чтения 9 мин

Власти Украины могут закрыть эту уязвимость к разрушительной информационной войне по поводу Бабьего Яра, сделав общепринятую версию главной в истории Холокоста. Признание фактов — хороший способ предотвратить их использование враждебной Россией в качестве оружия, а попытки их опровергнуть — нет.

Максим Исаев, , 15:04 — REGNUM Искажение истории Холокоста — это пятно на «в остальном очаровательной» украинской нации. Жители республики и их западные союзники должны признать факт причастности некоторых украинцев к этим преступлениям и прямо осудить высокомерные попытки местных националистов переписать историю Второй мировой войны, пишет специалист в области политических, информационных и войн, а также войны с историей Джонатан Брансон в статье, вышедшей 29 сентября в The National Interest.

Оскал Иван Шилов © ИА REGNUM

Сложился исторический консенсус, согласно которому восемьдесят лет назад во время Второй мировой войны на Украине пособники нацистов помогли расстрелять почти 34 тыс. человек в Бабьем Яре, поблизости от Киева. Затем нацисты отправили в ту же братскую могилу 600 своих союзников-фашистов из Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — из группировки, которая организовывала местные нацистские вспомогательные подразделения.

Тем не менее с 2000-х годов прославление таких местных нацистских прихвостней стало обычным делом в Восточной Европе, где еще до того, как начали действовать какие-либо лагеря смерти, были расстреляны 1,5 млн евреев. Сегодня на нынешней Украине основной спор ведется вокруг того, какая версия событий является верной, — та, которой придерживается большинство стран мира, или переписанная.

Расстрел мирного населения немецкими оккупационными войсками и украинскими коллаборационистами. Бабий Яр. Киев. 1941

Современные украинские националисты, которые пытаются пересмотреть историю, выбрали своей целью новый Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» (МЦХБЯ) в Киеве. Они выступают против того, что музей частично финансируется российскими бизнесменами Павлом Фуксом, Михаилом Фридманом и Германом Ханом, часть из которых называют «олигархами», близкими к президенту России Владимиру Путину. В центре выразили опасения, что музей будет использоваться как форма «гибридной войны» против Украины, и потребовали, чтобы проект либо отказался от «российского следа», либо был свернут. Однако есть опасения, что без этих частных иностранных средств от проекта, скорее всего, придется совсем отказаться.

Неудачи преследуют государственные инициативы по увековечиванию памяти жертв в Бабьем Яре с 2003 года, что наводит на мысль, что это связано с активными попытками поставить на этом проекте окончательный крест. Брайан О’Тул, эксперт Атлантического совета (организация, признанная в РФ нежелательной), рассказал журналистам «Радио Свободы» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что введенные против спонсоров проекта санкции «исключат сотрудничество с американскими музеями, такими как Вашингтонский музей Холокоста», поскольку американским организациям и гражданам запрещено сотрудничать с лицами, подпадающими под санкции. В этом контексте санкции могли бы стать инструментом, с помощью которого уничтожается якобы «антиукраинская» направленность МЦХБЯ.

Тем не менее «популярный» президент Украины еврей Владимир Зеленский поддерживает продвигаемую МЦХБЯ версию истории, которая отражает международный консенсус в отношении событий Второй мировой войны. И самое главное, проект во многом поддерживают и выжившие украинские евреи.

Итак, что может быть настолько компрометирующим в том, как этот центр рассказывает о резне в Бабьем Яре, что ближайшие союзники США в среде гражданского общества Украины готовы рискнуть своей репутацией и вопреки доводам разума начать противостоять этому проекту? Стоит ли сорвать весь проект просто потому, что некоторые из приближенных Путина оказывают ему финансовую поддержку?

Владимир Зеленский на Донбассе President.gov.ua

Конкурирующие взгляды на историю

Страна возмущена собственной историей, поскольку легче отвергнуть неудобную правду и назвать ее российской пропагандой или какой-то спецоперацией, чтобы обвинить Украину в причастности к Холокосту, чем принять ее трагическое межэтническое национальное наследие. Даже авторитетные украинские СМИ регулярно публикуют такого рода материалы — не обращая внимания на то, как они звучат на Западе, где только отрицатели Холокоста используют «альтернативные факты», чтобы пересмотреть общепризнанную историю Второй мировой войны.

Наследники тех украинцев, которые устроили резню в Бабьем Яре, утверждают, что Холокост был частью «национального освобождения» от коммунизма «порабощенных народов». Как недавно отметил один бывший высокопоставленный украинский «либерал» в беседе с автором, они изображают евреев коммунистами, которые получили по заслугам за Голодомор — «спланированный Иосифом Сталиным голод, в результате которого этнические украинские регионы якобы должны были сначала обезлюдеть, а потом быть массово заселены поселенцами из России».

Как вообще кто-то может безнаказанно делать подобные заявления? Это проще, чем можно было бы подумать. Достаточно назвать инакомыслие российской пропагандой, нейтрализовать критику с помощью репутационных или карьерных последствий и добиться согласия нескольких влиятельных лидеров еврейской диаспоры. Чтобы придать этому извращению истории какой-то цивильный характер, восточноевропейские националисты используют теорию «двойного геноцида» историка Тимоти Снайдера, в рамках которой идет приравнивание советских освободителей лагерей смерти к нацистским создателям тех же лагерей.

Еврейские мужчины и дети прибывают в концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим, Польша). Май 1944

Вторя ей, украинские националисты утверждают, что МЦХБЯ, вокруг которого идут активные споры, является частью гибридной войны России против Украины — украинофобного заговора, финансируемого богатыми гражданами России украинско-еврейского происхождения. Кроме того, претензии националистов строятся и на теории заговора, которая и привела к Холокосту: якобы «иудео-большевизм» сам по себе является основной частью антисемитского заговора, в рамках которого клика еврейских кукловодов тайно диктует мировые события.

Возможно, вместо того, чтобы рассматривать финансовую поддержку из России как заговор, можно было бы посмотреть на нее как на простое стремление богатых еврейских филантропов увековечить память убитых там предков. В это нетрудно поверить, учитывая, что восемьдесят лет спустя «так и не было построено каких-либо значительных памятников» Бабьему Яру, хотя это был период самого масштабного уничтожения евреев до того, как их стали уничтожать в концентрационных лагерях.

Примером противодействия продвигаемой музеем позиции является украинско-еврейский диссидент Йосиф Зисельс. По его словам, МЦХБЯ — «троянский конь России, направленный на то, чтобы показать миру, что украинцы — фашисты».

"В рамках этого нарратива создается картина Холокоста, в центре которой Бабий Яр. Вопрос в том, является ли центром Холокоста Украина, которая в то время не была государством, а не нацистская Германия?» — утверждает он.

Хотя подобное высказывание, возможно, отчасти и имеет право на существования, раньше к такой аргументации прибегали лишь те, кто Холокост отрицал. Теперь ее продвигает лидер украинско-еврейской общины. Это особенно тревожно в такой стране, как Украина, где, по имеющимся данным, крайне правые приобретают всё большее влияние — при поддержке избирателей (или, что более вероятно, без нее).

В 2020 году МИД Израиля даже выступил с беспрецедентным заявлением по случаю Дня памяти жертв Холокоста, осудив «публичное прославление антисемитских идеологов на Украине и лиц, ответственных за убийства евреев». Западным либералам и экспертам следует знать, что не стоит лоббировать интересы националистов, обеляющих самые темные страницы истории своих стран.

Зверства украинских националистов

Противодействие новому мемориалу в Бабьем Яре еще больше испортит и без того подмоченную международную репутацию Украины. Возможно, на Украине безразличие к безудержному историческому ревизионизму не покажется отрицанием Холокоста, однако на Западе его воспримут именно так. Любой, кто знаком с историей, понимает неискренность и неприличность утверждений о том, что МЦХБЯ — это дезинформационная операция, направленная на то, чтобы поставить Украину в центр Холокоста — потому что, по крайней мере географически, так оно и было.

«Двойной геноцид» и «иудео-большевизм»

Подобной версии событий придерживаются и страны Прибалтики. Они стали пионерами в продвижении теории «двойного геноцида», которая оправдывает Холокост как возмездие за «иудео-большевистские» преступления во время первой «коммунистической оккупации» Восточной Европы.

Подобная риторика теперь прочно вошла и в многосторонние соглашения. Пражская декларация о европейском сознании и коммунизме 2008 года и Вильнюсская декларация ОБСЕ 2009 года, осуждающая тоталитаризм, приравнивают нацистское «окончательное решение» к «советскому террору». Директор офиса Центра Симона Визенталя в Иерусалиме Эфраим Зурофф, который является, возможно, последним настоящим охотником за нацистами в мире, отмечает, что это ложное выражение.

«Нельзя ставить в один ряд людей, построивших Освенцим, с теми, кто его освободил», — отметил он.

Тем не менее прибалты и украинцы десятилетиями занимались именно этим — пытаясь убедить западных антикоммунистов в том, что сложившаяся версия исторических событий неверна и что никто из местных жителей не вызвался помочь нацистам в совершении массовых убийств. Они говорят, что всё это — российская ложь, которую распространяют с целью дискредитации ныне суверенных бывших советских республик, в которых произошел Холокост.

И это важно, потому что сегодня за пределами крупных городов Украины мало что напоминает о том, что на этой территории вообще было массовое уничтожение евреев. В частности, город Каменец-Подольский, в последнее время превратился в живописный туристический центр, стал местом крупнейшего массового расстрела евреев, до того как их стали уничтожать в Бабьем Яре. Там на 2017 год, помимо разрушающегося кладбища и периодически подвергающегося нападкам вандалов мемориала, единственным напоминанием о когда-то жившей здесь еврейской общине была звезда Давида, нарисованная краской на мусорном баке возле того, что когда-то было синагогой.

Подготовка холокоста в Бабьем Яру. 1943

Запад не может мириться с нарративами, прославляющими националистических «героев», единственным вкладом которых в мировую историю было «очищение» их земель от евреев. Из-за того, что на их действия закрывают глаза, активнее начинают действовать те, кто Холокост отрицает, Россия может более эффективно продвигать свою «дезинформацию». Кроме того, такой подход способствует сегодняшним новым правым, оправдывая старую фашистскую ложь, которая их породила.

Президент и бывший премьер-министр Украины, являющиеся евреями по национальности, возможно, и помогут оградить страну от обвинений в антисемитизме, но эта позиция ослабляется из-за утверждений о том, что нацистские пособники на самом деле были борцами за свободу, которые каким-то образом сыграли положительную роль в Холокосте. А именно вокруг этого и идет спор в вопросе МЦХБЯ.

Власти Украины могут закрыть эту уязвимость к разрушительной информационной войне по поводу Бабьего Яра, сделав общепринятую версию главной в истории Холокоста. Признание фактов — хороший способ предотвратить их использование враждебной Россией в качестве оружия, а попытки их опровергнуть — нет.