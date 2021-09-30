Сан-Диего, США, 30 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем США Брэндоном Накашимой во втором круге турнира в Сан-Диего (США). Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:1.

(сс) JC Андрей Рублёв

Рублёв пять раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, две ошибки на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом.

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