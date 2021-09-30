Нижнеломовский район, Пензенская область, 30 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя директора детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района в совершении преступления по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Бассейн

Инцидент произошел 24 апреля. Замдиректора детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направился в плавательный бассейн «Волна» для исполнения своих обязанностей по организации работы с соблюдением санитарных норм и правил и обеспечения автоматической станции дозации химическими реагентами.

Мужчина в бассейне решил долить один из резервуаров с реагентами, не имея необходимости в этом, но перепутал канистры и долил средство для понижения уровня рН воды плавательных бассейнов в количестве примерно 3,5−4 литров в резервуар с хлором. В результате произошла химическая реакция с выбросом хлора, который распространился в помещения, в том числе с чашей бассейна, где находились в это время дети.

В результате отравление парами хлора получили 20 детей 2004−2013 годов рождения. Директор детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района признал вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИА REGNUM напоминает, в городе Нижний Ломов в бассейне во время групповых занятий с детьми в возрасте от 10 до 14 лет тренер почувствовал сильный запах хлорки и принял решение о госпитализации детей. После осмотра медиками в стационар доставили семерых ребят, двое из них были в тяжелом состоянии.

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