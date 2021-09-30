Тбилиси, 30 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 36 047 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1743 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 30 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 613 012 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 585 071 победил инфекцию, в том числе 2266 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 8946 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 29 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4223 пациента, в оборудованных гостиницах — 734.

Днём ранее в Грузии после проведения 32 522 тестов выявили 1929 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 1914 человек, умерли за сутки 33 пациента с COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии в последние недели начался спад темпов вакцинации от COVID-19, несмотря на действующие поощрения. Медики разрабатывают меры стимулирования прививочной кампании, которые начнут действовать в октябре.