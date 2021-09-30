Иркутск, 30 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по строительству и благоустройству Тулуна. Как сообщает 30 сентября пресс-служба ведомства, речь идёт о вероятном превышении служебных полномочий и служебном подлоге при оформлении документов на выполнение подрядчиком работ по приемке и утилизации мусора специализированным полигоном в 2020 году.

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По версии следствия, фактически чиновница не имела сведений о выполнении данных работ, однако подписала акты о приёмке, после чего подрядчику была произведена оплата на сумму 1,7 млн. рублей.

В настоящее время следователями СК совместно с сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Иркутской области возник новый коррупционный скандал: фигурантами уголовных дел стали два сотрудника министерства имущественных отношений региона, призванные обеспечивать жильём детей-сирот. Оба задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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