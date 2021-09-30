Москва, 30 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В нескольких субъектах РФ создаются полигоны, которые будут измерять антропогенные выбросы. Об этом 30 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В ряде субъектов РФ создаётся сеть полигонов для измерения антропогенных выбросов и расчёта углеродного баланса. Подобные системы мониторинга вскоре заработают в Калининградской области, в Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Сахалинской областях, в Краснодарском крае, Чеченской Республике», — сказал президент.

По его словам, в Сахалинской области начат эксперимент по внедрению низко‑ и безуглеродных технологий, которые позволят обеспечить углеродную нейтральность региону уже к 2025 году.