Кызыл, 30 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Туве задержан 18-летний житель Каа-Хемского района по подозрению в убийстве несовершеннолетнего. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, 17-летний потерпевший поступил в больницу ночью 30 сентября.

Следственное управление СКР по Туве Место убийства подростка в Туве

По данным следствия, накануне вечером подозреваемый ударил его ножом на чабанской стоянке. Несмотря на усилия врачей, подросток скончался в медицинском учреждении.

«По уголовному делу проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в управлении.

Читайте также: В Туве дрон помог найти предполагаемого убийцу, сбежавшего в тайгу