Новошахтинск, Ростовская область, 30 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате ДТП с фурой погибли два человека, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 30 сентября.

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Авария произошла примерно в 9:00 мск на 888 километре автодороги Новошахтинск — Майский. Предположительно, водитель Mercedes-Benz Actros столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2107, который поворачивал налево на регулируемом перекрёстке. От полученных травм на месте происшествия погибли водитель и пассажир легковой машины.

По факту смертельного ДТП начата проверка.