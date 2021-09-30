Пекин, 30 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Китайская компания Leap Motor предложит три версии нового кроссовера C11. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Leap Motor Leap C11

Кроссовер С11 в первых двух комплектациях появится на мировом авторынке до конца 2021 года. Топовую же версию автолюбителям придётся ждать до апреля 2022 года.

Бюджетная версия большого китайского электрокроссовера Leap C11 будет стоить от 159 800 юаней (около 1,8 млн рублей).

На данный момент информации о том, в какие страны будет экспортироваться новинка, пока нет. Ожидается, что это будут авторынки стран Евросоюза.

У компании Leap весьма амбициозные планы. В компании планируют потеснить на рынке таких автопроизводителей, как NIO и XPeng. И у этого автопроизводителя есть все шансы, поскольку ему удалось построить собственный завод мощностью в 250 тысяч машин в год.

Напомним, по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, доля местных китайских автомобильных марок на рынке выросла в августе до 42,1% (600 000 единиц), что на 8,3 процентного пункта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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