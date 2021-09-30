Санкт-Петербург, 30 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Историческое здание в центре Санкт-Петербурга, одна из достопримечательностей и главных доминант Невского проспекта — Дом Зингера — вновь оказалось в центре внимания общественности. На этот раз из-за яркой вывески нового магазина, который готовится к открытию в начале октября.

Facebook.com Возмутившая горожан неоновая вывеска в Доме Зингера на Невском проспекте. (цитата группы «Facebook» Пять угров/ Влад Б.)

На кричащую неоновую вывеску в историческом здании в стиле модерн обратил внимание петербуржец Влад Б. и написал в популярном паблике. Горожанин пожаловался на «ядовитое недоразумение», которое установили в витрине на первом этаже Дома Зингера.

«Там теперь не сувениры, а крашеный сахар втридорога. Тоже уважаемый туристический товар, конечно. Но не настолько же?! Кто-то очень радикально и решительно взялся за наведение порядка в этом здании. Руки бы им переставить на плечи оттуда где сейчас растут», — посетовал горожанин.

Негодование Влада разделили многие пользователи социальной сети. Одни призвали обратить внимание на безвкусицу главного архитектора Санкт-Петербурга, другие указали на то, что такую рекламу мог поставить лишь тот, кто не уважает Северную столицу.

«Центр Питера постепенно становится похож на провинциальный городок из 90-х: на Казанской площади днём стоят лотки с платками и дешёвыми сувенирами как на рынке, пристают аниматоры и мучители голубей с подрезанными крыльями. Ночью прямо по тротуарам и по площади рассекают автомобили, употребляется алкоголь который в продаже 24/7 во всех магазинах, кроме сетевых. Скоро такими темпами в витринах знаковых зданий появится ломбард, микрокредиты и букмекерские конторы», — подытожил пользователь Денис Б.

«Интересно. Мы в свое время вывеску согласовывали до потери пульса с КГИОПом и тд. Разрешили небольшую, почти под цвет фасада. А здесь вопиющее уродство во всем своём безобразии», — заметила другая подписчица Наталья Ш.

«На этом фоне и синяя подсветка сверху уже ничего так, да? А напротив Казанский собор со световой иконой. Невский все больше становится похож на Апрашку», — подытожила Елена Б.

Заметим, что пользователи соцсети не остановились на обсуждении и поспешили сообщить о кричащей рекламе губернатору Петербурга Александру Беглову.

«Уважаемый г-н губернатор! А как вам это? Понятно, что частный бизнес, что хотят, то и делают. Но наверняка приватизация была проведена с сохранением профиля на несколько десятков лет, т. е. книжного. Или это условие в прошлом? Есть какие-то то знаковые места для города, Дом книги — одно из них. Неужели подобная «красота» с китайскими продуктами украсит наш город?», — задалась вопросом горожанка Тереза Б.

Однако пока ответа от главы Северной столицы получить не удалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи со сменой владельца здания Дома Зингера по решению суда, договоры об аренде помещений архитектурной достопримечательности крупным арендаторам — ООО «Книжный магазин № 1» был расторгнут. Также в ближайшем будущем может быть расторгнут договор и с ООО «ВКонтакте», который занимает верхние этажи здания.