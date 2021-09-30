«Отказала модная железа»: петербуржцы обсуждают вывеску на Доме Зингера
Санкт-Петербург, 30 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Историческое здание в центре Санкт-Петербурга, одна из достопримечательностей и главных доминант Невского проспекта — Дом Зингера — вновь оказалось в центре внимания общественности. На этот раз из-за яркой вывески нового магазина, который готовится к открытию в начале октября.
На кричащую неоновую вывеску в историческом здании в стиле модерн обратил внимание петербуржец Влад Б. и написал в популярном паблике. Горожанин пожаловался на «ядовитое недоразумение», которое установили в витрине на первом этаже Дома Зингера.
«Там теперь не сувениры, а крашеный сахар втридорога. Тоже уважаемый туристический товар, конечно. Но не настолько же?! Кто-то очень радикально и решительно взялся за наведение порядка в этом здании. Руки бы им переставить на плечи оттуда где сейчас растут», — посетовал горожанин.
Негодование Влада разделили многие пользователи социальной сети. Одни призвали обратить внимание на безвкусицу главного архитектора Санкт-Петербурга, другие указали на то, что такую рекламу мог поставить лишь тот, кто не уважает Северную столицу.
«Центр Питера постепенно становится похож на провинциальный городок из 90-х: на Казанской площади днём стоят лотки с платками и дешёвыми сувенирами как на рынке, пристают аниматоры и мучители голубей с подрезанными крыльями. Ночью прямо по тротуарам и по площади рассекают автомобили, употребляется алкоголь который в продаже 24/7 во всех магазинах, кроме сетевых. Скоро такими темпами в витринах знаковых зданий появится ломбард, микрокредиты и букмекерские конторы», — подытожил пользователь Денис Б.
«Интересно. Мы в свое время вывеску согласовывали до потери пульса с КГИОПом и тд. Разрешили небольшую, почти под цвет фасада. А здесь вопиющее уродство во всем своём безобразии», — заметила другая подписчица Наталья Ш.
«На этом фоне и синяя подсветка сверху уже ничего так, да? А напротив Казанский собор со световой иконой. Невский все больше становится похож на Апрашку», — подытожила Елена Б.
Заметим, что пользователи соцсети не остановились на обсуждении и поспешили сообщить о кричащей рекламе губернатору Петербурга Александру Беглову.
«Уважаемый г-н губернатор! А как вам это? Понятно, что частный бизнес, что хотят, то и делают. Но наверняка приватизация была проведена с сохранением профиля на несколько десятков лет,
Однако пока ответа от главы Северной столицы получить не удалось.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи со сменой владельца здания Дома Зингера по решению суда, договоры об аренде помещений архитектурной достопримечательности крупным арендаторам — ООО «Книжный магазин № 1» был расторгнут. Также в ближайшем будущем может быть расторгнут договор и с ООО «ВКонтакте», который занимает верхние этажи здания.