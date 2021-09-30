Кемерово, 30 сентября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Кемерово суд признал виновными всех восьмерых фигурантов первого дела о пожаре в «Зимней вишне».

Цитата из видео ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Горит ТЦ «Зимняя вишня»

По словам судьи Николая Быданцева, суд установил виновность всех восьмерых фигурантов.

Речь идет о генеральном директоре ООО «Зимняя вишня» Надежды Судденок, техническом директоре ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Георгии Соболева, гендиректоре комбината Юлии Богдановой, руководителе компании «Системный интегратор» Игоре Полозиненко, инженере противопожарной системы Александре Никитине, сотруднике частного охранного предприятия Сергее Антюшине, начальнике караула пожарно-спасательной части №2 Сергее Генина, а также начальнике службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрее Бурсине.

Напомним, всего по пожару в «Зимней вишне», произошедшему 25 марта 2018 года и унёсшему жизни 60 человек, большинство из которых — дети, суды рассматривают четыре уголовных дела. Всего в статусе обвиняемых проходят 15 человек.

В частности, руководитель компании-разработчика системы противопожарной безопасности в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Игорь Полозиненко обвиняется в «нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц». Гособвинение запросило для него шесть лет и восемь месяцев колонии.