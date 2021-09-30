Вашингтон, 30 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Facebook появился раздел с вертикальными видео под названием Reels. Об этом 29 сентября сообщило издание vc.ru.

Simon Facebook

Ролики отображаются в специальном разделе ленты новостей, а также в группах. Пользователи могут продвигать свои ролики из Instagram в Facebook.

Добавим, что раздел Reels в Facebook пока доступен только пользователям из США в режиме тестирования. Дата релиза опции в других странах пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что раздел Reels, который является аналогом TikTok, появился в соцсети Instagram в 2020 году у пользователей из США. Для россиян функция стала доступна в июне 2021 года.