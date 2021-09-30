Сараево, 30 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Среднемесячная выплачиваемая чистая заработная плата в Боснии и Герцеговине в июле 2021 года превысила сумму в 1000 конвертируемых марок (500 евро), а по данным Статистического агентства БиГ, за последнее десятилетие она увеличилась на 161 КМ (80 евро), что значительно меньше, чем в соседних государствах.

Balkan Photos Босния и Герцеговина

Средняя чистая заработная плата на одного сотрудника в юридических лицах в БиГ во второй половине 2011 года составила 819 КМ (419 евро), к концу 2020 года она увеличилась до 966 КМ (494 евро).

В июле среднемесячная выплачиваемая чистая заработная плата в БиГ впервые превысила четырехзначную сумму и составила 1002 КМ (512 евро), в основном благодаря средней заработной плате в Республике Сербской, которая, по данным Республики Бюро статистики, составило 1 019 км. В федерации БиГ средняя чистая зарплата в июле составляла 995 км.

Что касается стран региона, то средняя заработная плата в Сербии в июне этого года составила 65 070 динаров (553 евро), тогда как в том же месяце 2011 года она составила 39 322 динара (334 евро), и выросла на 219 евро за последнее десятилетие.

В Хорватии, по данным Центрального статистического бюро, среднемесячная выплаченная чистая заработная плата на одного сотрудника юридических лиц в июле 2021 года составила 7046 кун (940 евро). Средняя чистая зарплата в Хорватии в 2011 году была на 215 евро ниже, чем сегодня, и составила 5 441 куна (725 евро).

Кроме того, рост заработной платы в БиГ за последние десять лет не успевал за ростом стоимости жизни.