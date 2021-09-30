Москва, 30 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Российское министерство энергетики не получало из Китая или европейских стран обращений с просьбами увеличить угольные поставки. Об этом сообщили 30 сентября в Минэнерго.

Maxpixel.freegreatpicture.com Уголь

«В Министерство энергетики РФ не поступало обращений со стороны КНР и европейских государств по вопросам наращивания экспорта угля из России», — отметили в министерстве.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на представителей двух компаний в РФ, писало о запросах к России от стран Европы. По их словам, европейским производителям электроэнергии нужен уголь, чтобы преодолеть энергетический кризис, связанный с рекордным ростом цен на газ.

Кроме того, из-за подорожания угля дефицит электроэнергии возник в некоторых регионах Китая. Там введены различные ограничения.

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