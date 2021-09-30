Майкоп, , 11:14 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отказался от мандата депутата Госдумы РФ, который ему достался по итогам выборов в нижнюю палату российского парламента восьмого созыва, состоявшихся 17−19 сентября 2021 года. Глава республики передал свой мандат однопартицу Мурату Хасанову, следующему за ним в списке «Единой России».

Государственная дума Duma.gov.ru

Об этом сообщил руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Рамазан Афашагов.

Напомним, известный российский спортсмен Мурат Хасанов, многократный чемпион России, Европы, мира по самбо, был депутатом прошлого созыва Государственной думы. Он являлся членом комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.