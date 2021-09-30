Якутск, 30 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Руководство Якутии намерено работать над увеличением финансирования противопожарных мероприятия в лесах республики. Об этом заявил 30 сентября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Якутии глава региона Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире — все новости»

Читайте также: Якутии на борьбу с лесными пожарами выделяли смешные деньги — глава региона

«Для того, чтобы мы в следующем году отработали лучше, нам необходимо начать подготовку к пожароопасному сезону 2022 года уже сегодня. Жители республики ждут от нас чётких ясных решений, в том числе по вопросам, которые были озвучены на уровне президента страны Владимира Путина. Для этого нам необходимо проанализировать работу и принятые меры по тушению лесных пожаров как со стороны муниципальных образований, глав поселений, так и на уровне ответственных органов», — отметил Айсен Николаев.

Он подчеркнул, что дальнейшая борьба с лесными пожарами зависит от того, какие выводы будут сделаны из ситуации с лесными пожарами в 2021 году. Глава республики надеется, что, в соответствии с обещаниями представителей федеральной власти, в следующем году финансирование противопожарных мероприятий в регионе увеличится в шесть раз — с 200 млн до 1,4 млрд рублей.

Помимо средств для предотвращения лесных пожаров республике потребуется кадровое обновление «Авиалесоохраны» и «Якутлесресурса», пересмотр подходов к обнаружению, тушению и локализации возгораний и увеличение штатной численности сотрудников лесопожарных служб, констатировал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия не решит проблему лесных пожаров своими силами, в первую очередь потому, что на эти цели недостаточно финансирования, заявлял 27 сентября глава республики Айсен Николаев. Он обратил внимание на то, что в среднем леса республики финансируются из расчёта чуть больше шести рублей на один гектар. Для сравнения, в среднем по стране эта сумма — 199 рублей, по ДФО — 28 рублей.