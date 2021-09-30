Афины , 30 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Евросоюз отреагировал на вызванный пандемией кризис, его социальные и экономические последствия «быстро, методично и в духе солидарности», приняв важные решения и создав систему безопасности для государств, сотрудников и предприятий. Об этом заявил министр финансов Греции Христос Стайкурас на онлайн-конференции 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Евро

Конференция была проведена Европейской комиссией в сотрудничестве с Фондом экономических и промышленных исследований (IOBE) на тему «Греция и Фонд восстановления и устойчивости ЕС: как «Греция 2.0» может превратить кризис, вызванный коронавирусом, в возможность?».

Согласно текущим показателям, «Европа восстанавливается быстрее, чем ожидалось», — сказал он, а успешное преодоление кризиса с коронавирусом показало, что «координация политики между государствами-членами ЕС имеет жизненно важное значение».

Стайкурас процитировал слова президента Еврогруппы Паскаля Донохью о том, что «преждевременного прекращения финансовой поддержки на основе евро не будет», и эту позицию Греция полностью поддерживает. Он также отметил продолжение надлежащей фискальной поддержки и необходимую подготовку к движению от налоговых послаблений до постепенного и тщательного возврата к фискальным правилам, целям и требованиям.

По мнению Стайкураса, это послужит финансовой осмотрительности, поддержит продолжающееся восстановление и позволит государствам ЕС эффективно решать остающиеся проблемы, вызванные пандемией. Министр также отметил, что на национальном и европейском уровнях хорошо продуманная инициатива по «изучению путей внедрения централизованного потенциала финансовой стабилизации» может повлечь за собой значительные выгоды от распределения рисков для всех государств-членов и ЕС в целом, «смягчая влияние спадов на экономическую активность и занятость».

Он подчеркнул, что такого рода механизм принесет особую пользу наиболее уязвимым слоям нашего общества, тем самым внеся важный вклад в ограничение неравенства и нищеты.