Озёрск, Челябинская область, 30 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Челябинской области руководство ещё одной фирмы попалось на сокрытии денег от уплаты налогов. Об этом сообщает областное управление СКР.

Сборщики налогов

Организация находится в Озёрске. По данным следствия, в 2017—2018 годах её руководящие сотрудники проводили расчёты с помощью взаимозачётов либо через расчётные счета третьих лиц. Таким образом всего от взыскания было сокрыто больше 9 млн рублей.

Сейчас следователи пытаются установить лиц, причастных к преступлению. Также предстоит принимать меры к возмещению ущерба бюджетной системе РФ.