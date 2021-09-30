Воронеж, 30 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим в Воронежской области отменен с 29 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области со ссылкой на постановление правительства региона.

61.mchs.gov.ru Пожар

«Решение об отмене режима было принято в связи с понижением класса пожарной опасности на территории региона. Однако, отмена особого противопожарного режима не означает, что можно необдуманно проводить огневые работы. При проведении таких работ необходимо строго руководствоваться правилами противопожарного режима РФ», — сообщили в ГУ МЧС.

Спасатели напомнили также об административной ответственности за небрежное обращение с огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим в 2021 году в Воронежской области был введен с 15 апреля.