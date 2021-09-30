Гай, Оренбургская область, 30 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В рамках расследования резонансного уголовного дела о тройном убийстве, которое произошло в Гае Оренбургской области, установлено орудие преступления. Все девушки были зарезаны ножом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Радик Галимов.

Oren.sledcom.ru Работа следователей на месте происшествия

Стоит отметить, интернет-ресурсы сообщали ранее о том, что студентки были убиты топором. В настоящее время в телеграм-каналах распространяют фото парня, который якобы подозревается в убийстве.

Между тем, официальный представитель СУ СКР по Оренбургской области заявил, что пока отрабатывается ряд версий преступления, а подозреваемого по делу пока нет.

Напомним, утром 30 сентября в квартире многоэтажки и во дворе дома обнаружены тела трех девушек с телесными повреждениями. В квартире, где преступник устроил еще и пожар, находились две жертвы. Всем девушкам от 17 до 19 лет. Они являлись студентами колледжа, приехали учиться из Башкирии и арендовали квартиру. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.