Установлено орудие жестокого убийства трёх студенток в Оренбуржье
Гай, Оренбургская область, 30 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В рамках расследования резонансного уголовного дела о тройном убийстве, которое произошло в Гае Оренбургской области, установлено орудие преступления. Все девушки были зарезаны ножом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Радик Галимов.
Стоит отметить, интернет-ресурсы сообщали ранее о том, что студентки были убиты топором. В настоящее время в телеграм-каналах распространяют фото парня, который якобы подозревается в убийстве.
Между тем, официальный представитель СУ СКР по Оренбургской области заявил, что пока отрабатывается ряд версий преступления, а подозреваемого по делу пока нет.
Напомним, утром 30 сентября в квартире многоэтажки и во дворе дома обнаружены тела трех девушек с телесными повреждениями. В квартире, где преступник устроил еще и пожар, находились две жертвы. Всем девушкам от 17 до 19 лет. Они являлись студентами колледжа, приехали учиться из Башкирии и арендовали квартиру. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.