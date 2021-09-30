Южно-Сахалинск, 30 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. На Сахалине на рыболовецком стане села Малиновка на берегу Анивского залива 30 сентября обнаружен труп мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

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Личность погибшего установлена — это 22-летний мужчина. Телесных повреждений на теле не обнаружено.

Следователи проводят проверку. Для установления причин смерти назначена судмедэкспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении капитана буксира «Сибиряк», которого обвиняют в гибели двух членов экипажа из-за нарушения правил безопасности.