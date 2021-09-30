Нур-Султан, 30 сентября 2021, 11:05 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за помощь во время пандемии коронавируса.
Токаев добавил, что Россия осуществила поставки лекарственных средств безвозмездно, предоставила тест-системы, оказала действенную помощь в эвакуации казахстанских граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана Путин заявил, что товарооборот России и Казахстана за семь месяцев 2021 года вырос на 34%.
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