Астана, 30 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за помощь во время пандемии коронавируса.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Хотел бы высказать слова признательности вам, уважаемый Владимир Владимирович, за помощь, оказанную нашей стране в начальный период распространения эпидемии», — сказал Токаев в ходе пленарного онлайн-заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Токаев добавил, что Россия осуществила поставки лекарственных средств безвозмездно, предоставила тест-системы, оказала действенную помощь в эвакуации казахстанских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана Путин заявил, что товарооборот России и Казахстана за семь месяцев 2021 года вырос на 34%.

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