Афины , , 11:09 — REGNUM Европа, и в частности Греция, добились значительного экономического прогресса с прошлого лета, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на онлайн-конференции 29 сентября. Конференция была проведена Европейской комиссией в сотрудничестве с Фондом экономических и промышленных исследований (IOBE) на тему «Греция и Фонд восстановления и устойчивости ЕС: как «Греция 2.0» может превратить кризис, вызванный коронавирусом, в возможность?».

Паоло Джентилони U.S. Department of State

Джентилони сообщил, что в июле 2020 года, когда состоялась предыдущая конференция, «картина для еврозоны и мира была совсем другой», и с того времени был достигнут большой прогресс, отчасти благодаря расширению вакцинации против коронавируса. Он предупредил, что «следует уделять пристальное внимание управлению фондами восстановления, поскольку опасность в экономике еще не миновала».

По его словам, Греции удалось продвинуться вперед после многих лет кризиса и добиться довольно значительного сокращения безработицы.

В целом Европа «обязана показать молодому поколению, которое пережило два кризиса», что на этот раз она способна построить лучшее будущее, подчеркнул Джентилони.