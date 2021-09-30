Москва, 30 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил в адрес президента Абхазии Аслана Бжании поздравительную телеграмму по случаю Дня победы и независимости республики. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

В Абхазии в этот день отмечают годовщину со дня победы в Отечественной войне народа Абхазии. В поздравлении Путин отметил, что уверен в дальнейшем развитии стратегического партнёрства и союзнических отношений, которые сложились между Россией и Абхазией.

«Россия продолжит оказывать всемерное содействие абхазским друзьям в решении актуальных экономических и социальных задач, а также в обеспечении национальной безопасности», — говорится в поздравительной телеграмме.

Напомним, грузино-абхазская война началась 14 августа 1992 года с вторжения на абхазскую территорию отрядов грузинской Национальной гвардии, в результате чего большая часть Абхазии была захвачена. 16 сентября 1993 года началось сражение за Сухум, которое завершилось победой для абхазской армии 27 сентября. 30 сентября все грузинские подразделения покинули Абхазию.