Шебалинский район, Алтай, 30 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Усть-Канском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело по факту похищения человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в полицию обратился сам 46-летний потерпевший.

Hans Цепь

По данным ведомства, ранее по телефону мужчина оскорбил знакомую. Вскоре к его дому подъехал 34-летний муж женщины и набросился с кулаками. Затем нападавший связал ему руки проволокой и увёз на животноводческую стоянку, где продолжил избивать, в том числе резиновой палкой, после чего приковал цепью к трубе и уехал.

«Утром следующего дня, потерпевшему удалось освободиться от металлической цепи, после чего он сбежал оттуда и около 2 суток пешком добирался до своего дома», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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