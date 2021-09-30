Москва, 30 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Банку России не следует решать за банки, кого им кредитовать, а кого — нет. Об этом 30 сентября заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян, выступая на пресс-конференции «Кредитная зависимость: Почему долги россиян будут только расти?».

Кредит

«Общая сумма задолженности превысила уже один триллион. Просроченная задолженность на уровне 10%. Эта сумма растет, к сожалению. Но надо понимать, что в этом есть и некий позитив, так как есть динамика роста кредитования. А кредитование является одним из мощнейших факторов развития экономики. Действия некоторых российских ведомств направлены на то, чтобы ограничить кредитование. Более того, ЦБ РФ хочет закрепить за собой право запретить кредитование в том или ином случае. Не надо впадать в крайности. Не надо решать за банки, кого им кредитовать, а кого — нет. И тем более вводить запреты», — сказал Тосунян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что ипотека и автокредитование в РФ растут.