Владивосток, 30 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Неонацист, предположительно готовивший теракт, задержан во Владивостоке. Сотрудники ФСБ сняли операцию на видео, ролик опубликован 30 сентября на сайте РБК.

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В кадре виден коридор и дверь в помещение, куда врываются силовики. Задержанного молодого человека кладут на пол и фиксируют ему руки за спиной.

В жилье задержанного, как следует из видео, обнаружены ножи и некие химические вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ объявили о предотвращении теракта во Владивостоке. Его хотел устроить 21-летний лидер регионального неонацистского объединения. Он намеревался взорвать самодельную бомбу. Компоненты для изготовления взрывчатки, инструкции, а также холодное оружие нашли в его жилище. Возбуждено уголовное дело.

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