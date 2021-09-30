Москва, 30 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В России почти каждая вторая компания (47%) не перекрывает доступ сотрудников к соцсетям с рабочих компьютеров, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Блокируют доступ работников к соцсетям в офисах на территории работодателя 13% компаний, дистанционных сотрудников — 10%. В 2018 году доступ в соцсети блокировали в два раза чаще (27% работодателей).

Активность удаленщиков в соцсетях регулируют 40% работодателей. Запреты для сотрудников действуют в 46% компаний. Самый частый запрет — на разглашение коммерческой тайны, 30% компаний ввели его для очных сотрудников, 23% — для удаленщиков.

Опрос проведен 22−27 сентября 2021 года. Опрошены 300 менеджеров по персоналу в 175 населенных пунктах во все округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (29%) тратят на общение в социальных сетях или мессенджерах более трех часов в день.

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