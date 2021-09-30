Анадырь, 30 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Росавиация объявила тендер, в рамках которого будет выбран подрядчик для аэропорта Беринговский (Чукотка). Начальная стоимость контракта превышает 2 млрд рублей, а итоги запроса предложений в электронной форме подведут 5 октября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM В аэропорту

Максимальная цена контракта — 2 088 520 026 рублей, предусмотрено 20% аванса. Источник финансирования — федеральный бюджет. Размер обеспечения заявки — 10 442 600,13 рубля при обеспечении исполнения контракта в объёме 417 704 005,2 рубля.

Известно, что в рамках проекта реконструкции в числе прочего должны быть построены служебно-пассажирское здание из расчёта 35 пассажиров в час, гараж для спецавтотранспорта, котельная, грузовой склад и многое другое. При этом проектом предусмотрен снос здания существующего аэровокзала и ряда иных объектов.

Завершить реализацию масштабного проекта должны в рамках лимитов финансирования. Последний из траншей рассчитан до 30 сентября 2024 года.

Напомним, в июле 2021 года также был объявлен тендер на реконструкцию аэропорта в Оренбургской области. Начальная стоимость лота составляла 2,1 млрд рублей.