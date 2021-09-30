Шелехов, Иркутская область, 30 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Минздрав Иркутской области обнародовал итоги внеплановой проверки Шелеховской районной больницы, сотрудники которой записали видеообращение с претензией в адрес руководства данного учреждения по вопросам режима и графика работы, заработной платы и другим. Как сообщает 30 сентября, пресс-служба профильного министерства, часть нарушений подтвердилась.

В больнице

В частности, речь идёт о неправильном оформлении документов на выполнение сотрудниками дополнительной работы, а также должностных инструкций уборщиков.

«Специалисты областного минздрава выявили в медучреждении ряд нарушений. Они требуют обязательного устранения. Отчёт об исполнении предписания мы ждём до 20 октября», — пояснил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

В соответствии с предписанием в Шелеховской РБ также необходимо организовать дистанционную запись на углубленную диспансеризацию, к врачам участковым терапевтам, врачам специалистам; обновить должностные инструкции врачей-терапевтов, с включением основополагающих функций и задач и устранить другие замечания.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о специальных выплатах отдельным категориям работников госучреждений здравоохранения региона, оказывающим помощь гражданам с COVID-19. Специальные социальные региональные выплаты предусмотрены для тех, кто не получает федеральные. Это прочий персонал и медперсонал бюро судебно-медицинской экспертизы (всего 915 человек).

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