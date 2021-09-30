Пекин, 30 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут без иностранных болельщиков. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

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Отмечается, что билеты на мероприятия, которые пройдут в рамках Игр, будут распространяться только среди жителей Китая. При этом желающие попасть на соревнования должны соответствовать требованиям санитарных протоколов, которые будут сформированы позднее.

Напомним, зимние Олимпийские игры будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.