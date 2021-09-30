Керчь, Крым, 30 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Святослав Брусаков назначен на пост главы администрации города Керчь, решение 30 сентября принял городской совет. Ранее Брусаков исполнял обязанности главы администрации города.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Керчь

По итогам конкурса на замещение должности главы администрации Керчи депутатам были представлены кандидатуры первого заместителя главы администрации Керчи Святослава Брусакова и заместителя начальника автоколонны ГУП РК «Крымтроллейбус» Николая Дубинина. Депутаты единогласно согласовали на пост главы администрации кандидатуру Брусакова, сообщил «Крым24».

Как сообщало ИА REGNUM, пост главы администрации Керчи освободился в июле 2021 года после ухода с него Сергея Бороздина, занимавшего должность с 2017 года. С августа 2021 года обязанности главы администрации города исполнял Станислав Брусаков.