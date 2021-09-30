Лондон, 30 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе установила новый исторический рекорд, превысив в ходе биржевых торгов отметку в $1100 за тысячу кубометров. Это 30 сентября следует из данных торгов лондонской биржи ICE.

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Согласно этим данным, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1101,6 за тысячу кубометров или €91,845 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

При этом в целом цены на газ с начала дня увеличились почти на 5%. В то же время, на данный момент рост стоимости газа немного замедлился и составляет около $1090 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе открытия биржевых торгов цена на газ в Европе достигла нового рекордного значения, превысив $1070 за тысячу кубометров.