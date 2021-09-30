Представлена 800-сильная версия кабриолета Porsche 911 Turbo
Берлин, 30 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Тюнинговая компания TechArt представила кабриолет GTstreet R, созданный на основе Porsche 911 Turbo. Об этом сообщается на сайте компании.
Модель оснащается аэродинамическим обвесом из углеродного волокна. Кроме того, тюнеры увеличили мощность двигателя.
Porsche 911 Turbo оснащается 3,8-литровым турбированным мотором. Специалистом тюнинговой компании удалось увеличить его мощность на 150 л. с. Теперь производительность мотора выросла до 800 «лошадей» и 950 Нм крутящего момента.
Машина получила новую систему наддува и новое ПО, а также кастомную выхлопную систему из нержавеющей стали с клапанами регулировки звука. Максимальная скорость кабриолета составляет 350 км/ч.
Ранее Volkswagen представил в Китае кроссовер Talagon с новым двигателем, мощность которого составляет 299 л. с.
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