Берлин, 30 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Тюнинговая компания TechArt представила кабриолет GTstreet R, созданный на основе Porsche 911 Turbo. Об этом сообщается на сайте компании.

TechArt GTstreet R

Модель оснащается аэродинамическим обвесом из углеродного волокна. Кроме того, тюнеры увеличили мощность двигателя.

Porsche 911 Turbo оснащается 3,8-литровым турбированным мотором. Специалистом тюнинговой компании удалось увеличить его мощность на 150 л. с. Теперь производительность мотора выросла до 800 «лошадей» и 950 Нм крутящего момента.

Машина получила новую систему наддува и новое ПО, а также кастомную выхлопную систему из нержавеющей стали с клапанами регулировки звука. Максимальная скорость кабриолета составляет 350 км/ч.

Ранее Volkswagen представил в Китае кроссовер Talagon с новым двигателем, мощность которого составляет 299 л. с.

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