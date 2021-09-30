Подгорица, 30 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Общий объем внешней торговли Черногории за первые восемь месяцев 2021 года, по предварительным данным Monstat, составил 1,86 миллиарда евро, что на 15,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет издание Pobjeda.

Pxhere.com Торговля

Monstat сообщает, что экспортированные товары стоили 266,2 миллиона евро, что на 15,4 процента больше, чем за аналогичный период. Импорт вырос на 15,2 процента до 1,6 миллиарда евро.

«Покрытие импорта экспортом составило 16,7 процента, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.